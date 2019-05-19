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Bu haber 19 Mayıs 2019 10:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Sahte Savcı 1 Ayda 200 Bin Tl'lik Vurgun Yaptı

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 1 ayda 3 vatandaşın yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen çete üyesi tutuklandı.

Sahte Savcı 1 Ayda 200 Bin Tl'lik Vurgun Yaptı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırdığını iddia ederek şikayette bulunması üzerine harekete geçti. 3 Mayıs tarihinde Sakarya'da kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın, aradığı vatandaşa FETÖ/PDY terör örgütü tarafından para hesaplarına el koyulabileceğini söyleyerek, evinde bulunan para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi talimatını verdi. Durum üzerine panik yaşayan vatandaş, talimatlar doğrultusunda arasında toplam 90 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyalarını Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine getirerek, bir şahsa teslim etti. 14 Mayıs tarihinde ise Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Terör ve benzeri durumlar üzerinden vatandaşı korkutan şahıslar, 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı aldı. Son olarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aynı yöntemle bir vatandaşı korkutarak ağına düşüren şahıslar, evinde bulunan para ve ziynet eşyalarını korunması için kendilerine teslim etmesi talimatını verdi. Vatandaşın para ve ziynet eşyalarının evinde kasada olduğunu öğrenen şahıslardan birisi, eve giderek çelik kasayı aldı. Kasayı eline alan şahıs kayıplara karıştı. 




 

Art Arda Gelen Şikayetler Üzerine Harekete Geçildi

Dolandırıldıklarını anlayan şahıslar durumu polis ekiplerine bildirdi. Art arda gelen şikayetler üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların birbirleri ile bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, dolandırılan vatandaşlardan parayı alan şahsın Karamürsel ilçesinde olduğunu belirledi. Çalışmalarını Karamürsel bölgesinde yoğunlaştıran ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemelerde vatandaşlardan para ve ziynet eşyalarını alan kişinin A.K. (24) olduğunu tespit etti. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde vatandaşın evinden aldığı kasayı Karamürsel ilçesine kadar taşıdığı tespit edilen A.K.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda Gölcük ilçesinde dolandırılan vatandaşa ait kimlik, evin yakınında bulunan bir metruk binada ise içerisi boşaltılmış olan kasa bulundu.




 

Sahte Savcı Tutuklandı

Gözaltına alınan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahsın emniyette yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve kendisinin aracı olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Ekipler tarafından yürütülen incelemeler neticesinde telefondan vatandaşlara talimat veren kişilerin ise farklı illerde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan A.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.  





Editör: Bahar Yüksel
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