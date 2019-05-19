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Bu haber 19 Mayıs 2019 08:40:03 Tarihinde eklenmiştir.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Zorbalık karşısında asla teslim olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD tarafından dayatılan bir müzakereyi asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Zorbalık karşısında asla teslim olmayacağız

İranlı sanatçılar ve aktivistler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, P5+1 ülkeleri olarak bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun beş üye ülkesi Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ABD'ye ek olarak bir de Almanya ile imzalanan nükleer anlaşmanın önemine ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya işaret ederek, "ABD'nin zorbalıklarına teslim olmayacağız. Biz müzakere ve mantık ehliyiz" ifadelerini kullandı.



 

İran, Böyle Bir Müzakereyi Asla Kabul Etmeyiz

ABD'nin İran'ı müzakereye çektiğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirten Ruhani, “Bugün içerisinde olduğumuz tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla bakmaktayız ve bu zorlukları hep birlikte aşacağız. Tüm dünya güçleri el ele verseler de böylesi bir müzakereyi asla kabul etmeyiz” dedi. 



 

İran, Kimseden Korkumuz Yok

İran milletinin müzakere ehli olduğunu ve üye ülkeler ile müzakerede başarılı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “Kimseden korkumuz yok ve zorbalık karşısında asla teslim olmayız” şeklinde konuştu.  




Editör: Bahar Yüksel
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