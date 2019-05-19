​Başkan Özyavuz, Şehidimizi Son Yolculuğuna Uğurladı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde hain terör saldırısında şehit düşen PÖH Şükrü Can Kayadibi için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanların arasında Harran Beldiye Başkanı Mahmut Özyavuz da yer aldı.Özyavuz, cenaze töreni sonrası şu açıklamada bulundu;“Halfeti'de hain terör örgütü pkk ile çıkan çatışmada şehit düşen, Özel Harekat polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can KAYADİBİ'nin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan cenaze törenine katıldık.Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve Türk milletine baş sağlığı dilerim.”Editör: Bahar Yüksel