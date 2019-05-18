​Vekil Özyavuz, Tüm Emniyet Teşkilatımızın Başı Sağolsun

Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, tüm ülkeyi yasa boğan, PKK’lı hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen PÖH Şükrü Can Kayadibi’ye Allahtan rahmen, yaralı olan polislerimize acil şifalar diledi.Özyavuz yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;“Halfeti’de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda komiser yardımcımız Şehit, 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehit Polisimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.”Editör: Bahar Yüksel