​Pazara Gitti Diye Eşini Öldürdü

Polislere Teslim Oldu

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'ın Ali İhsan Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet S. (53), aynı evde yaşadığı eşi Sultan S. (50) ile 'pazara gitme' konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet S. eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 çocuk annesi Sultan S., aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın ardından Afyonkarahisar Adliyesine giderek kontrol noktasında ki polislere teslim olan Mehmet S. gözaltına alındı. Mehmet S. Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Bahar Yüksel