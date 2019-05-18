​Evin Altından Yeraltı Şehri Çıktı

Kapadokya’da Yer Altı Şehri Çıktı

İlçenin Tamamını Kapsadığı Düşünülüyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde tarih fışkırmaya devam ediyor.Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan harabe bir evin altından yeraltı şehri bulunması şaşırtırken yeraltı şehrinin ilçenin ana caddeleri ve sokaklarının altına kadar bağlantısının bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.Derinkuyu ilçesinde tesadüfen bulunan yeraltı şehri, ilçede heyecan uyandırırken bulunan yeraltı şehrinin birkaç yerden daha girişi olduğu belirtiliyor. İlçede harabe bir evin içinden girilen yeraltı şehrinde uzun bir yürüyüşün ardından yeraltı şehri sağa ve sola ayrılıyor. Sağ ve soldan girişlerin ile devam edilen yeraltı şehri ilçenin tamamına yakınını kapsadığı tahmin ediliyor.Editör: Bahar Yüksel