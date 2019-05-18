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Bu haber 18 Mayıs 2019 17:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Eğitim Sisteminin Detaylarını Açıklandı

Yeni eğitim sistemini anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ders sayılarının kademeli olarak azaltılacağını, yeni sistemin ilk üniversite sınavının ise 2024 yılında yapılacağını açıkladı.

​Yeni Eğitim Sisteminin Detaylarını Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programla yeni eğitim sistemi tasarısı hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, eğitim sisteminde neden değişiklik gerektiğini vurguladı. 

Gelecekte inanılmaz farklı bir çağ yaşanacağını belirten Bakan Selçuk, “Tekillik çağı dediğimiz bir çağ geliyor. Yani biyolojik olanla fiziksel olanı, dijital olanı aynı bedende bütünlemeyi hedefleyen yeni bir çağ. Yani beynimize yazılı yüklenmesini mümkün olduğu, vücudumuzda yüzlerce nanoçağın olduğu başka bir çağa gidiyoruz. Türkiye eğitim sade sınıflara yapılan biri olarak çerçeveleyemez” diye konuştu.

Ders sayılarının azalmasının gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Deneyime yönelik eğitim olması, çocukların tecrübe ederek bir şeyler yapmaları gerekiyor. Atölye ve laboratuvarların gerçekten kullanılması sayılarının arttırılması, çocukları teorik matematik dersi değil, matematik uygulamalı ile ilişkilendirilmesi önemli. Bütün derslerimizi bir disiplin odağında yürüdüğü için tüm bunları parça parça öğrenmek çocukların zihninde bütünleşme oluşturmuyor. Göç konusunun coğrafi boyutu var mı var, sosyolojik ekonomik boyutu var. O zaman bir kavram üstünden disiplinler üstü ders işlemekle bunun sadece tarih ya da sosyoloji olarak işlemenin bir farkı var. Disiplinlerin üzerinde bir yaklaşıma gitmemiz şart. Çocuğun derinleşmesi lazım. Her alanda yüzeysel aldığı bir takım içeriklerin onda bir derinleşmeye yol açmadığı, sadece sınav sonuna kadar unutmaması gereke içerikle bellerinde taşıdığı bir durum söz konusu” şeklinde konuştu.



 

"Liselerde ders sayıları azalacak” 

Şu an lise öğrencilerinin yaklaşık 15 ders gördüğünü belirten Bakan Selçuk, bu sayının 9'uncu sınıflarda 8'e, 10'uncu sınıflarda 9'a, 11'inci sınıflarda 9'a ve 12'inci sınıflarda 7'ye düşürüleceğini kaydetti.


 

“Bir çocuğun 15-16 dersi gerçekten anlaması içselleştirmesi mümkün olmuyor” 

Ders sayılarının azalmasının nedenlerini de anlatan Selçuk, “Çünkü bir çocuğun 15-16 dersi gerçekten anlaması içselleştirmesi mümkün olmuyor. Bizim çocuklarımız merakları olan alanlarda derinleşmeye ihtiyaçları var. Soru çözmek başka bir şey sorun çözmek başka bir şey. Çocuklarımız belli şablonları ezberleyerek soruları çözebilirler ama aslolan şu bu çocuklar bu soruları çözerken gerçekten neyi çözdüklerini, bunun anlamının ne olduğunu anlamakta zorlanabilirler. Peki ne yapabiliriz. Sorun çözmek ile soru çözmeyi ayırmakla başlayabiliriz. Bir çocuğun hayatta problem çözmesi önemli” ifadelerini kullandı.



 

“Öğretmen eğitimine yatırım yapmadan sistem değiştirmek doğru değil” 

Bir çırpıda eğitim sisteminin değişmesinin beklendiğini belirten Bakan Selçuk, “Önemli olan değiştirmek değil, ne yaptığını bilmek. Bizim 2023 vizyonu ile yapmak istediğimiz şey bütünsel bir fotoğraf vermek. Diyoruz ki biz çok büyük bir gökdelen inşa ediyoruz ve bunun projeleri şu diyoruz. Attığımız her adımı stratejik atıyoruz. Herhangi bir şeyi niye yaptığımızı bilerek yapıyoruz. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. 3 yıllık bir takvim yayınladık. Dedik ki şu ay şu sene şunları yapacağız. Hemen yapmayız, toplum istese de yapmayız. Çünkü öğretmen eğitimine yatırım yapmadan bir sistem değiştirmek doğru değil. Her şeyin bir zamanı zemini var” dedi.



 

“Yeni eğitim sisteminin ilk üniversite sınavı 2024'te olacak” 

Yeni eğitim sistemi ile ilgili en çok soruların sorulardan bir tanesinin de üniversite sınavı olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “Türkiye okulları arasındaki imkan ve öğrenme farkı yüksek bir ülke. Bu tür ülkelerde sınav araç olmaktan çıkar amaç haline gelir. Biz okullar arasında imkan farklılıklarını azaltırsak bütün dünyada belli ülkelerinde örnekleri görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak. Özellikle mesleki teknik eğitime yatırımlarla bu sistemin daha esnek olmasına katkı sağlıyoruz. Sonuçta sınav sisteminin baskısını azalmasını bekliyoruz. Elbette bütün dünyada sınav var. Bizde de olacak. Ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek. Amaç olmayacak araç olacak. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. YÖK ile görüşmemiz var. Bu ortaöğretim tasarımına uygun bir yüksek öğretim sınavı nasıl yapılır, bütün bunları cevabını ortaya koyacağız. Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında olacak. O zamana kadar süremiz var” açıklamalarında bulundu.  



 

“Yeni sistem 2020-2021 yılında başlayacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Yeni sisteminin takvimini de açıklayan Bakan Selçuk, “2019-2020 yılı bir hazırlık yılı olacak. 2020-2021 9. Sınıfın ilk dönemi olacak. Neden bunu hemen başlatmıyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimizi liseye başladıklarında belirli bir kural vardı. Geldiğimizden beri şunu söylemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunda sürpriz yapmayacağız. Oyunun kuralını arada değiştirmeyeceğiz. Yeni başlayanlara diyeceğiz ki gençler yeni bir kural var ve bununla başlıyorsunuz” dedi.

Mevcut sistemle önümüzdeki yıl üniversite sınavına girecek gençlere de müjde veren Bakan Selçuk, “ Önümüzdeki öğretim yılında üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için o senenin rahatlatılması, şikayet ettikleri birçok unsurun ortadan kaldırılması ile ilgili bir hazırlığımız var. Onu daha sonra paylaşacağız. Önümüzdeki sene 12 ye geçecekler şu an tasarımızı ortaya koyduğumuz yapının aynısı olmasa da benzer bir durumla karşı karşıya gelecekler” ifadelerini kullandı.  




Editör: Bahar Yüksel
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