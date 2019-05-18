​Şanlurfa’da Lise Öğrencilerine Cinsel Taciz, Başka Kız Getirmezsen Videonu Yayarım

Bana Arakdaşını Getirmezsen Videonu İnternete Atarım

Kızlar Ailelerine Anlattı

Sapığın Ev ve İş Yeri Ateşe Verildi

Olay, şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Camikebir Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre fotokopi işiyle uğraşan E.Ö isimli şahıs, yanında çalışan K.Ç isimli kadının iş yerine getirdiği lise öğrencisi kızlara uyku ilacı vererek cinsel istismarda bulundu.Lise öğrencisi kızlara cinsel tacizde bulunup onları videoya alan E.Ö isimli şahıs, çektiği videoları tacizde bulunduğu kıza göstererek, “Bana arkadaşını getirmez bu videoları internette yayarım” şeklinde tehditte bulunduğu söylendi. Videosunun yayılmasından korkan genç kız başka arakadaşını getirdi. bu olay kısır döngü gibi devam ederken en son bir genç kızın durmu ailesine anlatması ile son buldu.Kızların ailelerinin şikayeti ile E.Ö. ve yanında çalışan K.Ç. isimli kadın gözlatına alındı. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olayın duyulmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde E.Ö.'ye ait iş yeri ve evi ateşe verdi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.Editör: Bahar Yüksel