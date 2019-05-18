​Kaybolan Zihinsel Engelli Kız Ormanlık Alanda Bulundu

Zihinsel Engelli Kız Ormanlık Alanda Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Kapıcak Köyü'ndeki Atalanı Mevki'inde 14 Mayıs'ta 17 yaşındaki zihinsel engelli S.D., hayvan otlatmak için kurulan çoban çadırından kimseye haber vermeden ayrıldı.Zihinsel engelli genç kızdan haber alınamaması üzerine yapılan aramalar sonucu S.D.'yi bulamayan ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.İhbar sonrasında, engelli genç kızın bulunması için 2 Jandarma Asayiş Timi, 1 iz takip köpeği, 1 Jandarma Arama ve Kurtarma Timi ile AFAD Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket geçildi. Yapılan aramalar soncu engelli genç kız, kaybolduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre doğusundaki ormanlık arazide bulundu. Durumu iyi olduğu gözlenen genç kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında ailesine teslim edildi.Editör: Bahar Yükse