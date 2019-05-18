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Bu haber 18 Mayıs 2019 10:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan, Muhtarlık seçimlerinin diğer seçimlerden ayrılmasında yarar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var" dedi.

​Erdoğan, Muhtarlık seçimlerinin diğer seçimlerden ayrılmasında yarar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde muhtarların katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşlik etti. 


 

“Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve meclis üyesi seçimlerinden ayrılmasında yarar var” 

Muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtarlıklarımızın büyüklükleri çok farklı olduğu için büyükşehirler başta olmak üzere bazı yerlerde bir kişinin tüm mahalleyi kucaklaması mümkün olmayabiliyor. Aynı şekilde 50-10 haneden mahallelere de rastlayabiliyoruz. Kırsal ve büyükşehirler ayrı olmak üzere mahallenin büyüklük ve nüfus esasına göre gözden geçirilmesinde fayda görüyorum. Etkin şekilde yönetilebilir mahalleler muhtarlarımız vasıtasıyla milletimize vereceğiniz hızını ve kalitesini yükseltecektir. Aynı şekilde muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve meclis üyesi seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerini belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Muhtarlıklarımızı yönetim yerine hem de özlük haklarında bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında silah dediniz, silahı da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtarlık daire başkanlığı ve muhtarlık bilgi sistemini de biz kurduk. Bu muhtarlık müessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var” dedi.



 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinin neden yenilendiğini detayıyla anlattı 

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine ilişkin neden karar verdiğini detaylı bir şekilde anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi, hiç şüphesizi sizlerin de en önemli gündem maddesidir. Bu konuda kafaların net olmadığını görüyorum. Seçimlerin yenilenmesi kararının niçin verildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez. Sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz, çünkü memur olması şart. 657 sayılı kanun bununla. İlk olarak 24 Haziran seçimlerinde uygulandı. Sandık kurullu memur listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018 seçimde ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Bu sorunu büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle seçimin bütün aşamalarını mercek altına alınca tespit etik. Araştırmalar sırasında sadece sandık kurulu ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtla veya sehven yapılmış, daha pek çok yanlışı ortaya çıkarttık. 31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması, hem de oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda çok ciddi hataların olduğunu bildirdik. Rakamlara dikkat çekmek istiyorum. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinde 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388 mühürsüzdür, 694 imzasızdır. 214 tamamen boştur. 498 eksik doldurulmuştur. 919'unda rakam belirtilmemiştir. Bin 135 sayı eksikliği bulunmaktadır. Bunlar sadece bizim tespit ettiklerimiz. Yüksek Seçim Kurulu partimizin yaptığı itiraz üzerine kanuna aykırı sandık üyesi atanan 22 sandıkta oy sayım döküm cetvelinin kayıp olduğunu ve boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. Bir başka ifadeyle şaibeli sandık kurulu üyeleri 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Yine YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız ve mühürsüz olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Kanuna aykırı her işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarmıştır. Şimdi diyorlar ki ne oldu, Oyları çaldılar, bu kadar açık ve net. Bu gün itibariyle 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir, çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını itiraf ediyorlar. 29 binden başlayıp 13 bine kadar geliyor. Bu kadar kapanıyorsa, burada bir şaibe yok mu? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına ve buna benzer birçok usulsüzlükler sebebiyle YSK gelmiştir. YSK haklı olarak yenilenme kararı vermiştir. YSK kararı sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvelindeki usulsüzlükleri gözeterek dikkat almıştır. Her ikisinin birden çatıştığı sandıkları dikkate almıştır. Buna karşılık aynı YSK AK Parti olarak Büyükçekmece, Milliyetçi Harekat Partisinin Maltepe seçimleriyle ilgili itirazlarımız ret etmiştir. Her iki belediye başkanlığını CHP kazanmasına rağmen bu kararı saygıyla karşıladık” diye konuştu.








 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Büyükşehir Seçiminin yenilenmesini de tane tane anlattı 

Seçimi yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler şunu söylüyor, aynı zarfa 4 farklı oy konduğu halde nasıl olurda büyükşehir seçimleri yenileniyor. YSK aslında bununda cevabını veriyor. Tabi bu cevabı sadece gerçekten anlamak duyuyor. Kendi kurdukları dünyanın dışındaki her şeye gözlerini ve gönüllerini kapatmış olanlar bu gerçekleri duymuyor. Niçin Büyükşehir Seçimlerinin yenilendiğini ilçe belediye başkanlığında böyle bir karar alınmadığını söyleyeyim. Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık 26 ayrı ilçeye aittir. İlçe belediye başkanlığına dağılımına baktığımızda büyükşehirde olduğu gibi seçim sonucu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. 26 ilçenin tamamında ilçede belediye başkanlığında değişmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında seçimin sonuçlarını tersine çeviriyor. AK parti olarak bizde tüm itiraz sürecini büyükşehir oylarındaki sorunlar üzerinde devam ettik, ve neticeye ulaştık. Benzer yol takip ettiğimiz Büyükçekmece olumsuz sonuçlandı. Büyükşehirde yenilenme kararına ulaşan YSK Büyükçekmece'de böyle bir sonuç çıkarmadı. Hukuka saygı olarak bunu eleştiririz ama sonucuna teslim oluruz. Nitekim öylede yaptık, herkesi de bu yola davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını ülkemizi karalamak demokrasimizi lekelemek için fırsata dönüştürmeye çalışanlara cevabı hep birlikte 23 Haziranda gelin beraber verelim. Muhtarlarımız sandığını ne anlama geldieğnii, sandıkta tecelli eden iradeye sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu bilir. CHP adayının mazbatasını alınıp AK Parti adayına verilmesini istemedik, buna rıza da göstermedik, asla da rıza göstermeyiz. Burada yapılmasını istediğimiz şey, farkı 29 binlerde 13 binlere düşen uygulamada pek çok kanunsuzluk ve usulsüzlük tespit edilen bir seçimin milli iradenin en doğru şekilde tercihlerini yansıtılması şekilde tekrarlanmasından ibarettir. Bu gerçekleri tane tane anlatmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.




 

“İstanbul'da yapacak çok işimiz var” 

Programda konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, muhtarlara şahsi telefon numarasını vererek, “İstanbul şehirden bir şehir değildir. Bir kez daha İstanbul için yola çıktık, bu kutlu vakitte rabbimden niyazımız bizi müjdelenmiş İstanbul'la layık görmesidir. Biliyoruz ki, her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma değil, ayrışma değil, huzur istiyor. Mutluluk istiyor. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır diyen, Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka muradımız yok. Eyüp Sultan'ın mimar Sinan'ın, kanunin İstanbul'unu onlara layık olanlar yönetecek. Mega projelerin merkezi İstanbul'da yapacak çok işimiz var. Bu güne kadar sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yedi tepeli İstanbul'umuza 7 büyük eseri kazandırdık. İnşallah bundan böylede aziz İstanbulluların desteği ve siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle İstanbul'u dünyada marka şehir yapmaya azmettik, karar verdik. Bir telefon numarası vereceğim ilerde işinize yarayacak. Ekrana bakarsanız telefon numarası gözükmüş olacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız  





Editör: Bahar Yüksel
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