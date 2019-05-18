​Ayhan, Belediye Borçları Konusunu Açıkladı, Yasal Anlamda Yüzleşmeye Hazırım

Yasal Anlamada Yüzleşmeye Hazırım

Yaptığımız Hizmetler 10 Yıla Sığdırılamaz

Akçakale Eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 10 yıllık başkanlık döneminde yaptıklarını sıralayarak belediyenin borçları ile ilgili sağda solda dönen haberlere cevap verdi. “Bizim yaptığımız hizmetler 10 yıla sığmaz. Belediyenin borçları ile ilgili konuşanlar hizmetlerimizi sindiremeyenlerdi” dedi.Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunlar satırlara yer verdi;“Değerli Akçakaleli hemşerilerim!10 yıllık Belediye Başkanlığımız döneminde, Akçakale ilçemize yaptığımız hizmetler ortadadır. İlk olarak İlçemize yakışır bir şekilde modern bir ilçe belediye binamız, Engelli merkezi binamız, Kültür merkezi binamız, Çocuk Kreşimiz, Mahallelerimizde yaptığımız yüzlerce taziye ve kültür evleri, Mahallelerimizde yapılan camilere büyük destekler, kırsal da binlerce kilometrelik stabilize yollar, mahallelerimizde Parke taş ve alt yapı çalışmaları Belediyemize kazandırdığımız onlarca hizmet araçları, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz, ve burada sayamadığımız yüzlerce hizmet.Sağda, solda Belediye’nin borcu ile ilgili olarak konuşanlar yaptığımız bu hizmetleri içlerine sindirememişlerdir. Son 10 yıl içerisinde Akçakale ilçemizde büyük değişimler yaşanmıştır. Halkımızı Akçakale’nin 10 yıl Öncesi ve 10 sonrasını değerlendirmelerini istirham ediyorum. Belediyenin borcu ile ilgili yalan yanlış bilgi aktaranları ilk olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bırakılan borçla ilgili olarak yasal anlamda yüzleşmeye hazırım. Bizim yaptığımız tüm hizmetler ve işleri yasaldır. Buyursun bu borcu kalem kalem açıklasınlar. Öyle Belediye’nin şu kadar borcu var deyip, bizleri zan altında bırakarak Halkı yalan yanlış bilgilendirmek hiçbir siyasi ahlaka sığmaz.Değerli Akçakaleli Hemşerilerim.Bizim Akçakale de yaptığımız hizmetler aslında 10 yıla sığdırılamaz. Fakat biz gecemizi gündüzümüze katarak, emin olun ki 10 yılda İlçemize büyük değişimler yaşattık. Ben takdiri Akçakale Halkımıza bırakıyorum.En Önemlisi ’de; HUZUR derken, Hiç Kimseyi ayrıştırmadan, tüm aşiretleri ve Akçakale halkımızı eşit bir şekilde kucakladık.Tüm Halkımızı, sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.Ecz. Abdulhakim AYHAN2009_2019 Akçakale Belediye Başkanı”Editör: Bahar Yüksel