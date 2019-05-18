​Urfalı Tanal, Burhan Kuzu’ya Bakanlık Verilecek Dedi

Olacaksa da Olmaz, Sen Hayırsız Adamsın

CHP'li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Burhan Kuzu’ya bakanlık verileceğini yazdı. Tanal, yazısında "Beklenen kabine değişikliğinde Burhan Kuzu'ya bakanlık verileceği, kulislerde konuşuluyor." dedi.Tanal'ın bu iddiasına Burhan Kuzu’dan cevap gecikmedi. AK Parti Kurucusu - 22. 23. 24. 26. Dönem Milletvekili - TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, hakkındaki iddia sonrası açıklama yaptı.Kuzu, Tanal'a verdiği yanıtta "Sen yazdın ya Mahmut! Olacaksa da olmaz. Çünkü hayırsız adamsın." ifadeleri kullandı.Editör: Bahar Yüksel