​Albayrak, Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali Duyurdu!

Başkan Albayrak, Herkesi Bekliyoruz

Yemekler İftar Yemeğinde Sunulacak

'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’nde Hangi Yemekler Yapılacak?

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan 'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’ 18-19 Mayıs 2019 tarihinde halfeti İncisu Sosyal Tesisleri gerçekleşecek.Daha önceki yıllarda adından oldukça söz ettiren festivalin açıklamasını yapan Halfeti Belediye Başkanı şeref Albayrak, 4. Halfeti Meyve Yemekleri Festivalini 18 Mayıs’ta yapıyoruz; iftarımızı ilçemize özgü meyve yemekleri ile açacağız; herkesi bekliyoruz...” açıklamasında bulundu.Albayrak, festivale katılımın yüksek olacağını beklediğini ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Çeşitli ünlü şeflerin, üniversite hocalarının katılacağı festivalde yapılacak olan yemekler iftar vaktinin gelmesiyle tadılacak.” dedi.'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’nde yapılacak olan yemeklerin bir kısmı şu şekilde belirlendi;1-Erik tavası2-Ayva güveci3-Yeni dünya kebabı4-Kavun Dolması4-Karadut soslu Fırat Balığı5-İncir(Patlak) Kavurması'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’ Programı;Editör: Bahar Yüksel