​Albayrak, Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali Duyurdu!

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan 'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’ 18-19 Mayıs 2019 tarihinde halfeti İncisu Sosyal Tesisleri gerçekleşecek.
Başkan Albayrak, Herkesi BekliyoruzDaha önceki yıllarda adından oldukça söz ettiren festivalin açıklamasını yapan Halfeti Belediye Başkanı şeref Albayrak, 4. Halfeti Meyve Yemekleri Festivalini 18 Mayıs’ta yapıyoruz; iftarımızı ilçemize özgü meyve yemekleri ile açacağız; herkesi bekliyoruz...” açıklamasında bulundu.
Yemekler İftar Yemeğinde SunulacakAlbayrak, festivale katılımın yüksek olacağını beklediğini ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Çeşitli ünlü şeflerin, üniversite hocalarının katılacağı festivalde yapılacak olan yemekler iftar vaktinin gelmesiyle tadılacak.” dedi.
'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’nde Hangi Yemekler Yapılacak?'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’nde yapılacak olan yemeklerin bir kısmı şu şekilde belirlendi;
1-Erik tavası
2-Ayva güveci
3-Yeni dünya kebabı
4-Kavun Dolması
4-Karadut soslu Fırat Balığı
5-İncir(Patlak) Kavurması
'Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’ Programı;
Editör: Bahar Yüksel
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