​AK Parti'li Belediye Başkanı Çocukları İstismara Uğrayan Aileye, Dallandırıp Budaklandırmayalım

Çocuğumun Psikolojisi Bozuldu

Belediye Başkanı Dallanıp Budaklanmasın Dedi

Muhtar da Davayı Geri Çekmemi İstedi

Geçen pazartesi İzmir Kiraz’da yaşanan olayda 13 yaşındaki çocuk, kurs sonrası evine giderken okulun güvenlik görevlisi B.K. tarafından durdurularak “Ben de sizin oraya gidiyorum, seni de bırakayım” denilerek arabaya bindirdi.Çocuğun evine iki kilometre kala sapa bir yola giren B.K’ye çocuk, “Benim evim yukarı tarafta ben ineyim” dedi. Arabanın kapılarını kilitleyen ve çocuğu alıkoyan B.K’yi, tesadüfen oradan geçen jandarma fark ederek durdurdu. “Evine götürüyordum, ailesine haber vermişti” iddiasında bulunan B.K, karakola götürüldü. B.K savcılığa sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.Çocuğun babası H.İ.K, olaydan sonra yaptığı açıklamada, “Pazartesi ve cuma günleri okulda kursa kalıyor çocuğum. Kurstan çıktığında güvenlikçi, ben de sizin o tarafa gidiyorum seni de bırakayım, diyor. Ama benim eve iki kilometre kala başka tarafa dönerek sapıyor ve arabanın kapılarını kilitliyor. Biz de o sırada, çocukta telefon yok, sağa solu araştırıyoruz. Çocuğumuzu arıyoruz, sonra karakoldan aradılar bizi. Karakola gittik ki jandarma suçüstü yakalamış. Sadece eve bırakacaksa o zaman neden yola sapıyor, çocuk ‘Burası değil, yanlış yol ben ineyim’ dediğinde neden kapıları kilitliyor. Çocuğun telefonu yok, bu yüzden ‘Çocuk ailesine haber verdi’ ifadesi gerçek değil. Ben sonuna kadar davacıyım. Adam görevden alınmış ama serbest ve Kiraz’da. Çocuk ağlama krizindeydi karakolda. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Okula gidemiyor, ‘Arkadaşlarım bana ben suçluymuşum gibi bakıyor’ diyor. Bütün gün odasından çıkmıyor. Yemiyor, içmiyor, psikolojisi bozuldu. Ne olacak şimdi?”Baba H.İ.K, davacı olduktan sonra, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini aradığını ve “Bu işi fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia ederek şunları söyledi: “Biz olayın telaşından anlayamadık ilk başta, sandık ki bizim yanımızda. Sonrasında anladık mevzunun üzerini örtmeye çalıştığını. Güvenliğin annesi AKP İlçe Kadın Kollarındaymış, babası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şoförlük yapıyormuş. Saliha Hanım bizi susturup onları savunuyor. Biz de sahipsiz kalıyoruz böyle ortada, kimsemiz yok gibi... Baskı amaçlı bu. İlk gün telaşımdan anlamadım Saliha Hanımı. Sonra düşündüğümde öbür tarafı savunduğu için bizi bastırmaya çalıştığını anladım. Yani ben bir vatandaşım, asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Benim çocuğumun psikolojisi bozulmuş. Bütün ailemizin psikolojisi bozuldu. Bu işin sonuna kadar uğraşacağım.”Daha sonra araya mahalle muhtarının girdiğini söyleyen H.İ.K, “Muhtar gelip davayı geri çekmemi istedi” dedi.Editör: Bahar Yüksel