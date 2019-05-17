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Bu haber 17 Mayıs 2019 21:30:29 Tarihinde eklenmiştir.

​AK Parti yerel yönetimlerde kolları sıvadı

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarını kampa alan AK Parti, bu kez eğitim toplantıları düzenleyecek. Temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının startı veriliyor.

​AK Parti yerel yönetimlerde kolları sıvadı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek bölge toplantılarında eski başarılı belediye başkanları, bilgi ve tecrübelerini yeni belediye başkanlarına aktaracak. AK Parti Genel Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi planlandığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak.
Ayrıca belediye başkanlarına halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularında da eğitimler verilecek. Bu toplantılarda vatandaşın belediyeye giriş ve çıkışında memnuniyetle ayrılması konusunda da gerekli mesajlar verilecek. Sosyal belediyecilik de toplantılarda masaya yatırılacak.”



İllerin kendine has sorunlarını ilgilendiren bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürlerinin bölge toplantılarına davet edileceği bildirilen açıklamada, toplantılarda şehrin sorunlarının dinleneceği, belediyelerin talepleri dikkate alınarak bakan yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşmasının hedeflendiği belirtildi.



 

Belediyeler raporlanacak 

Yerel Yönetimler Başkanlığının yılda iki kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlayacağı bildirilen açıklamada, hazırlanan bu raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı kaydedildi. Bu kapsamda belediye başkanlarının seçim dönemindeki projelerini hayata geçirip geçirmediği, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek. Projelerin zamanında hayata geçirilmesi konusunda başkanlara zaman zaman uyarılarda bulunacak. Bu raporlamayla belediyeler arasındaki hizmet rekabetinin artacağı düşüncesiyle performans yükselişinin sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Eğitimlerde AK Parti belediyelerine Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edilmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacağı bildirilen açıklamada, belediye başkanlarının Cumhur İttifakı'na zarar verecek herhangi bir söylem ve eylemden kaçınmalarının isteneceği ifade edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK belediyeciliğin Türkiye ve dünyada bir yerel yönetimler başarısı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu başarının temelinde kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufku yer alıyor. İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri gibi birçok şehrimiz 94 ruhu ile buluştuktan sonra altyapısı, üst yapısı tamamlanmış ve yaşanabilir şehirler haline gelmiştir” dedi.

Özhaseki, “Bu başarı hikayesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarımıza Temmuz ayından itibaren başlayacak, yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanlarını toplayarak eğitime alacağız” diye konuştu.  







Editör: Bahar Yüksel
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