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Bu haber 17 Mayıs 2019 20:30:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Kripto FETÖ'cüleri Deşifre Eden Çatlı'ya Kumpas Kuruldu

ASALA terör örgütünün çökertilmesinde önemli rol üstlenen ve Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın yeğeni Alp Eren Çatlı’ya FETÖ kriptoları tarafından kumpas kuruldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde istihbarat astsubayı olarak görev yapan Alp Eren Çatlı, görev süresi boyunca darbe üstüne darbe vurduğu kripto FETÖ’cülerin kurduğu oyuna getirildi.

​Kripto FETÖ'cüleri Deşifre Eden Çatlı'ya Kumpas Kuruldu

Görev yaptığı süre boyunca FETÖ ile ciddi anlamda mücadele eden Alp Eren Çatlı, örgütün devlet içinde gizlenmiş kriptoları tarafından saf dışı bırakılmak ve Çatlı soyadını taşıyan aileye darbe vurulmak için hazırlanan bir kumpas ile operasyon yaptı. Operasyon için savcıya bilgi veren emniyet istihbarat birimleri hazırladıkları raporda, Alp Eren Çatlı'nın bağlı bulunduğu örgütü ‘Ülkü Ocakları' olarak belirleyerek, ülkücüleri de terör örgütü üyesi gibi gösterdi. Emniyet istihbarat içindeki kriptocuların hazırladığı rapor sonrasında 2012 ile 2014 yılları arasında ankesörlü telefonla arandığı iddiasıyla ifadesi alınan Alp Eren Çatlı, kendisinin hiçbir FETÖ'cü hainle irtibatlı olmadığını söyledi. Asker olmadan önce Ankara Ülkü Ocakları ikinci başkanı olarak görev yapan Alp Eren Çatlı, ifadesinde ‘Beni hiçbir FETÖ mensubu aramış olamaz' diyerek iddiaları kabul etmedi. Çatlı bir arkadaşının kendisini FETÖ imamı ile tanıştırdığı iddiasına ilişkin verdiği ifadede ise “Bu kişinin FETÖ iltisaklı olduğunu öğrendiğimde ismini emniyete bizzat ben bildirdim” dedi.



 

Ülkü Ocakları terör örgütü olarak yazıldı

Gözaltına alınmadan önce hakkında emniyet istihbarat tarafından hazırlanan raporda bağlı bulunduğu örgüt olarak Ülkü Ocakları yazılan Alp Eren Çatlı, yine bu raporda Abdullah Çatlı'nın 17. ölüm yıl dönümüne katıldığı gerekçesiyle hakkında rapor tutuldu. Hakkında tutulan raporda, bağlı bulunduğu örgüt Ülkü Ocakları olarak yazarken, yaptığı faaliyetler konusunda ise “03 Kasım 1996 yılında ölen Abdullah Çatlı'nın 17. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 3 Kasım 2013 günü MHP Nevşehir il teşkilatı ve Ülkü Ocakları organizesinde düzenlenen anma programlarına katılan ve Ticaret Borsası salonunda Abdullah Çatlı'nın hayatının anlatıldığı slayt gösteriminin ardından bir konuşma yapan şahıs merhum Abdullah Çatlı'nın yeğeni Alp Eren Çatlı” şeklinde rapor edildi. 

Bunlar gibi birçok legal konuşma ve etkinlikte ismi rapor edilen Alp Eren Çatlı, üniversiteyi bitirdikten sonra 6 ayrı kamu kurumunda sınava girip başarılı olmasına rağmen mülakatlarda elendi. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın telkin ve yönlendirmesiyle girdiği sınavlarda başarılı olarak jandarma bünyesinde göreve başlayan Çatlı, görev yaptığı süre boyunca FETÖ'nün birçok oyununu deşifre ederek, kripto örgüt üyelerini yakaladı.



 

FETÖ Antalya hakim savcı imamını yaptığı istihbari çalışmalarla yakaladı 

FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonla arandığı iddiasıyla gözaltına alınarak sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen Alp Eren Çatlı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Çatlı ifadesinde babası adına kayıtlı hatla 2012-2014 yılları arasında 7, kendi adına kayıtlı hatla ise 4 kez ankesörlü telefondan arandığı iddiasına ilişkin olarak, “Ben, o tarihte asker ya da askeri öğrenci değildim. Ardışık olarak arandığım iddia edilen şahsı tanımıyorum. Kaldı ki o tarihlerde girdiğim birçok polislik ve askeri sınavdan elendiğim için dava açmışlığım vardır. Beni hiçbir FETÖ mensubu aramış olamaz” dedi. Çatlı üniversiteden tanıdığı Yasin E. isimli kişinin, kendisini Ahmet A. isimli FETÖ imamı ile tanıştırdığı iddiasına ilişkin ise “Ahmet A. denen kişi üniversitede ülkücü ortamlarda kendisini milliyetçi olarak tanıtan biriydi. Ben kendisini hiç kimse ile tanıştırmadım. Sonrasında bu kişinin FETÖ iltisaklı olduğunu öğrenince ismini emniyete bizzat kendim bildirdim” ifadesini kullandı.



 

“Babam FETÖ'nün usulsüz dinlemelerine maruz kalarak mağdur edildi” 

Alp Eren Çatlı ifadesinde, babasının FETÖ'nün usulsüz dinlemelerine maruz kalarak, ağabeyi Ahmet Çatlı'nın da Ergenekon suçlamasında gözaltına alınarak mağdur edildiklerini söyledi. Çatlı ifadesinde, “Ben 17 yaşımdan, jandarmaya girdiğim 24 yaşına kadar Ülkü Ocakları'nda görevlerde bulundum. Üniversiteyi 2012'de bitirmeme rağmen FETÖ'nün kamu kurumlarında aktif olduğu yıllarda 6 tane kamu kurumu sınavından mülakat sürecinde elendim. 17-25 sonrası MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın telkin ve yönlendirmesi ile jandarmaya girdim. Ağabeyim Ahmet Çatlı Ergenekon suçlamasıyla gözaltına alındı. Babam Zeki Çatlı FETÖ'nün usulsüz dinlemelerine maruz kalarak, mağdur oldu. Ben böyle bir aileden gelmekteyim. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün Antalya hakim Savcı imamını bizzat yaptığım istihbari çalışmalarla İzmir'de yakaladım. FETÖ'ye önemli darbeler vurdum” diye konuştu.  






Editör: Bahar Yüksel
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