​Eğitim Sistemi Değişiyor! Liselerde Yeni Dönem Ders Sayıları Azaltılacak

12. Sınıfların Ders Saatleri Azaltılacak

Dersler Yerine Proje Sunumları Yapılacak

Yarın açıklanacak yeni eğitim sistemine göre ders sayısı azalacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sistemde liselere kariyer ofisleri gelecek.12'nci sınıflarda ders saatleri azaltılıp, destek çalışmaları gelecek. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde başlayacak ve 9'uncu sınıflardan başlanarak kademeli geçiş olacak. 'Bilgi kuramı' zorunlu ders haline gelecek. Yaparak, uygulayarak öğrenmeye ağırlık verilecek.12'nci sınıflara da yenilikçi dersler geliyor. 9'uncu sınıf öğrencilerinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor. Haziran ayında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri yapılacak.Editör: Bahar Yüksel