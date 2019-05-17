Melih Gökçek, Ben Urfalı bir Türküm, İmamoğlu da kökenini söylesin

Ben Urfalı Türk’üm

İmamoğlu Açıklasın, Adaylığını Etkilemez

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınan Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Urfalı Türk” olduğunu söyledi.Uzun bir süre Ankara belediye başkanlığı yapan Urfalı siyasetçi Melih Gökçek, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Yunan gazetesinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili çıkan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kendisinin “Urfalı Türk” olduğunu ifade etti.Melih Gökçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Benim babam Türk ve Urfalı. Anam Kosovalı akıncı torunu. Ben Ankara’da doğdum. Her zaman söyledim… Ne var bunları söylemekte? Sn İmamoğlu da kökeni neyse söyler, olay kapanır… Bu kadar basit… İster kökeni Rum olsun, ister Ermeni, ister Türk. İstanbul adaylığında sorun yok.”Editör: Bahar Yüksel