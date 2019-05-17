​Şanlıurfa’da DSİ’ye Ait Sulama Borusu Patladı! Binlerce Lira Zarar

DSİ’ye Ait Su Borusu Patladı

DSİ Boruyu Sağlam Tamir Etmedi İddiası

-Şanlıurfa'da DSİ'ye ait su borusu patladıŞanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama borusu, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu yüzlerce dönüm ekili arazi sular altında kalırken bir lokantaya ait çadır da üzerinde biriken suya dayanamayarak çöktü.Evlere kadar ulaşan su, binlerce liralık maddi zarara neden oldu. Zararlarının çok fazla olduğunu iddia eden çiftçiler, başta DSİ olmak üzere yetkililerin en kısa zamanda mağduriyetlerini gidermelerini istedi. DSİ’nin patlayan boruları sağlam tamir etmediğini ve bu sorunun sürekli yaşandığını iddia eden çiftçiler, kendi imkanlarıyla evlere kadar ulaşıp tarım arazilerini basan suları tahliye etmeye çalıştı.Editör: Bahar Yüksel