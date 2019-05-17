​TUİK Verilerinde En Hızlısı Şanlıurfa Oldu

Şanlıurfa Doğurganlık Hızı

Şanlıurfa Kaba Doğum Hızı

Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2017 yılında 2,07 çocukken, geçen yıl 1,99 olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,99 çocuk oldu. Eskişehir’de ise toplam doğurganlık hızı 1,49 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,3 çocuk ile Gümüşhane oldu.Türkiye’de kaba doğum hızı binde 15,3 olurken Eskişehir'de kaba doğum hızı ise binde 11,3 oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 31,3 ile Şanlıurfa oldu. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,5 ile Edirne oldu.Editör: Bahar Yüksel