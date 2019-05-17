​Şanlıurfa’da Halk Otobüsü Terörü

Üzerime Gelerek çarptı

Şoför Bana Hakaret Edip Olay Yerinden Ayrıldı

Yetkililer Duruma El Atmalı

-Şanlıurfa’da Halk Otobüsleri Trafikte Tehlike SaçıyorŞanlıurfa’da meydana gelen olayda, bir vatandaş halk otobüsünün trafikte kendisini selektör yakarak taciz ettiğini söyledi. Sürekli selektör yakıp aracının üstüne üstüne sürdüğünü söyleyen vatandaş, “Bu halk otobüsü selektör yakarak durmaksızın aracımın üzerine doğru gelerek aracıma çarpmıştır.”Kaza sonrası otobüs şoförü tarafından hakaretlere maruz kaldığını da ifade eden vatandaş; “Bana hakaret eden sonrasında da bunu reddeden şahıs benim suçum yok diyerek uzaklaşmıştır. Belediye otobüsleri çoğu zaman trafik kurallarını hiçe sayıyorlar. Denetim gelsin!” ifadelerini kullandı.” dedi.Başka bir vatadaşın yaşanan bu olaydan sonraki yaptığı şu yorumdan sonra Şanlıurfa’da kıyasıya yarış içindeymiş gibi trafikte tehlike arz eden otobüslere denetim gelmesi şart oldu.“Özellikle bağımsız belediye araçları küfürlü ağızlarıyla, durak tanımayan, istediği yerde duran, istediği yolcuyu alan, engellilere saygı göstermeyen, çocuk arabası olan bayanları sırf bir yolcu fazla alayım diye almayan şoförlere şahit oldum. Güzel Urfa’mıza zarardan başka bir şey değil”Vatandaşların büyük bir çoğunluğu aynı dertten mustarip. Dakika ile çalışan otobüslerin dakikasını kaçırmalarıyla beraber trafikte tehlike oluşturacak şekilde araçları kullanmaları herkesin dikkatini çekti. Bu tarz durumlara son verilmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım talep etti.Editör: Bahar Yüksel