​Karısını Ormanlık Alanda 7 Yerinden Bıçakladı

Karısını Ormanlık Alanda 7 Kez Bıçakladı

1 Hafta Önce Parmağını Kırmış

Olay, öğlen saatlerinde İzmir Balçova'da yaşandı. İddiaya göre, Cavit A. (25) kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'ya ‘Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek evden çıkardı.İkili Yeşilyurt'ta bulunan evlerinden araca binerken, sürücü koltuğundaki Cavit A., Balçova yakınlarında ormanlık bir alanda aracı durdurdu. S.A.'yı darp etmeye başlayan Cavit A., ardından çıkardığı bıçağı talihsiz kadına 7 kez sapladıktan sonra eşini orada bırakıp kayıplara karıştı. S.A.'nın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz kadın Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde S.A.'nın ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cavit A.'nın üç hafta önce de eşinin parmağını kırdığı iddia edildi. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel