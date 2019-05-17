​Gece Geç Saatte Mahallede Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı

Saçmalar Elektrik Direğine İsabet Etti

Olay Gaziantep'in nizip İlçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Müslüm U. İsimli bir genç elinde pompalı tüfek ile sokakta sağa sola rastgele ateş etmeye başladı.Silahtan çıkan saçmaların elektrik direğine isabet etmesi sonucu mahallenin elektriği kesildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken ateş eden şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Kendisini eve kapatan zanlı polis ekiplerinden soğuk kola istedi. Polis Müslüm U. İsimli gence kola getirdi. Bir süre sonra genç ikna olup polise teslim oldu.Editör: Bahar Yüksel