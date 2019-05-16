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Bu haber 16 Mayıs 2019 20:30:51 Tarihinde eklenmiştir.

​16 Yaşındaki Çocuk Okulda Bıçaklanarak Öldürüldü

16 yaşındaki Türk çocuğu, okulda 15 yaşındaki Polonyalı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

​16 Yaşındaki Çocuk Okulda Bıçaklanarak Öldürüldü

Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda 15 yaşındaki Polonyalı Emil B., 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdü. 


 

Cuma Günü Televizyon Yıldızı Olacaksın

Tanıkların ifadesine göre bir süredir çevresiyle problemleri olan ve şiddet içeren eylemleri nedeniyle okul yönetiminin de dikkatini çeken Emil B., kendinden bir üst sınıfta okuyan Yakup Kızıltaş'a “Cuma günü televizyon yıldızı” olacaksın yazan bir mesaj gönderdi. Annesi Polonyalı, babası Türk olan Kızıltaş, bir süredir Emil B. tarafından rahatsız edildiğini aktardığı ailesine söz konusu mesajı gösterdi. Bunun üzerine aile, ertesi günü okula çocuğun annesi ile gitmesine karar verdi. Cuma günü sabah annesiyle birlikte okula gelen Yakup Kızıltaş'ı koridorda yakalayan Emil B., Kızıltaş'ı önce sırtından bıçakladı. Yakup Kızıltaş aldığı darbeyle sınıfa kaçtı. Saldırgan ise peşinden giderek sınıfta sıkıştırdığı Kızıltaş'ı bıçaklamaya devam etti. 




 

Çocuğun Şah Damarını Kesti

Anne ve diğer öğrencilerin gözleri önünde meydana gelen olayda saldırgan, 5 bıçak darbesinin ardından Kızıltaş'ın şah damarını kesti. Saldırgan daha sonra elinde meydana gelen çizikler için okul hemşiresine pansumana giderken, olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yakup Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan ve yapılan tahlillerde olay esnasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu ortaya çıkan Emil B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin soruşturmayı genişletmesi ile gözaltına alınan 15 yaşındaki iki çocuk daha tutuklandı. 




 

Uyuşturucu Satma Teklifini Reddetti Diye Öldürmüş

Talihsiz çocuğun yakınları, olayın Yakup'un Emil B. ve arkadaşlarının okulda uyuşturucu satma teklifini reddetmesi üzerine meydana geldiğini ileri sürdü. Olayın Polonya medyasında yazıldığı gibi para meselesi olmadığını belirten yakınları, Yakup'un bir süredir bu kişiler tarafından uyuşturucu satmaya zorlandığını ve tehdit edildiğini söyledi. Yakup Kızıltaş'ın cenazesi bugün öğleyin Varşova Tatar Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.





Editör: Bahar Yüksel
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