​Uykunun böylesi şaşkına çevirdi

5 Kişi Arabada Uyuyordu

Kapılar Açılınca Anca Uyanabildiler

-Ölüm Uykusuna Uyumuş GibilerKartal'da geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Otobüs durağının önünde park halinde bulunan aracı yanlış park yüzünden çekmeye çalışan çekici sürücüsü, araç içerisinde 5 kişinin yattığını fark etti. Sürücünün durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polisler kapıları kilitli olan aracın camlarına vurup içerideki kişilere seslense de araç içerisinde yatanlar hiçbir tepki vermedi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kelebek camını kırarak kapılarını açtı. Kapıların açılması ile araç içerisindeki gençlerin uyuduğu anlaşıldı. İtfaiyenin çabaları sonrası gençlerin uyanmasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı. Uyanan gençler, polisin kimlik sorgusunun ardından bölgeden ayrıldı.Editör: Bahar Yüksel