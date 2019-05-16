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Bu haber 16 Mayıs 2019 19:10:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İnternetten Aldığı Kılavuz Başına İş Açtı! 15 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

Oyun geliştirici bir genç, internet üzerinden F-16 kılavuzu satın alması nedeniyle ABD tarafından Gürcistan’da gözaltına alınarak ABD'ye götürüldü.

​İnternetten Aldığı Kılavuz Başına İş Açtı! 15 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

Rusya'da yaşayan Oleg Tişçenko, 15 yıldır oyun simülasyonları üzerine çalışıp bu alanda kendisini geliştirirken aynı zamanda oyun yazılımları oluşturup ilerlemeye devam ediyordu. 



 

F-16 Kılavuzu Başına Dert Oldu

Online bir alışveriş sitesi üzerinden Teksaslı bir Amerikalıdan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili kitap aldı. Araştırmalarını sürdüren Rus genç, çalışmalarının büyük bir kısmını internet üzerinden yapmaya devam etti. ABD'nin internet takibine takılan Rus genç, uzunca bir süre takip edildi. F-16 tipi savaş uçakları ile ilgili 2011 yılında araştırmalara başlayan Oleg isimli Rus genç, son olarak Gürcistan'a bir dans gösterisine katılmaya gitti. Gürcistan'da gözaltına alınan Oleg, birkaç gün nezarette kaldı. ABD'nin talebi üzerine Gürcistan, Rus genci ABD'ye teslim etti. ABD'li bir ekip tarafından teslim alınan Oleg'in ABD'ye götürüldüğü belirtildi. Rusya ise, olayı yakından takip ederek Rus gencin savunması için Avukat Aleksandr Agranovsky'u görevlendirdi.



 

15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Oleg Tişçenko'nun Amerika'ya götürülmesinden sonra hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Amerikan savcıları tarafından Oleg Tişçenko için iddianame hazırlandığı, buna göre Tişçenko'nun ABD'nin güvenliğini tehdit eden çalışmalar, uluslararası silah kaçakçılığı ve teknolojik bilgileri yabancı ülkelere satmakla suçlandığı ve 15 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi. Tişçenko'nun avukatı Aleksandr Agranovsky, yaşanan olayla ilgili başka bir ülkeye turistik olarak seyahat etmek isteyen Rusları uyararak, farklı alanlarda merakı olup araştırma yapanların sürprizlerle karşılaşabileceğini, bilgisayarına film indirenlerin başka ülkelerdeki telif hakları yasaları gibi birçok sebeplerden dolayı cezalar alabileceğini vurguladı.  





Editör: Bahar Yüksel
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Teknoloji
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