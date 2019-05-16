Sesli ve Görüntülü Duruşmaya Katılmak İstemedi

Demirtaş ve Yüksekdağ Beraat Etti

Kayseri'de 9 Mayıs 2015 tarihinde HDP'nin seçim bürosuna düzenlenen saldırı sonrasında partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, saldırıya kayıtsız kaldığını ve azmettirici olduğunu iddia ettikleri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturmada, Kulular hakkında takipsizlik kararı verildi. Demirtaş ile Yüksekdağ'ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular'a yönelik 'iftira' suçunu işledikleri gerekçesiyle dava açıldı.Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmada, başka bir suçtan Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılmak istemediği, bizzat mahkeme salonunda ifade vermek istediğini belirten dilekçesi, mahkemeye sunuldu. Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ise başka bir duruşması olması nedeniyle duruşmaya katılmadı.Duruşmada, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Sanık avukatları, müvekkillerinin mahkeme salonunda ifade verme taleplerini yineleyerek, beraatlerini istedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.Editör: Bahar Yüksel