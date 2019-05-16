​Babasıyla Kavga Eden Genç Ortalığı Birbirine Kattı

Baba ve Oğul Polis Merkezine Götürüldü

Evde Ne Bulduysa Atmış

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle babasıyla tartışan genç sinir krizi geçirdi. Tartışma sonucu genç, evde bulunan saksı, ütü masası ve pazar arabasını balkondan sokağa attı.Bir türlü sakinleşmeyen genç için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Daireye çıkan polis, baba ve oğlunu ayırıp ekip otosuna bindirmek üzere zemine indirdi. Genç ekip otosuna bindirilmek istediği anda yeniden kavga başladı. Güçlükle ekip otosuna bindirilen baba oğul ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.O sırada sokakta bulunan bir vatandaş ise, “Üst katlardan bir anda aşağıya ütü masası, saksı, pazar arabası ve sandalye atıldı. Ne olduğunu anlamadık. Şans eseri kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı" diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel