​Belediye İşçileri Buldu! Şüpheli Paketten Bu Defa Gerçekten Bomba Çıktı

Belediye İşçileri Buldu

Çevrede Güvenlik Önlemleri Alındı

- Ümraniye'de şüpheli paketten bomba çıktıÜmraniye'deki Hacegan Hatıra Ormanı'nın metal çitlerinde yenileme çalışması yapan belediye işçileri, metal çitlerin dibinde şüpheli bir pakete rastladı. Poşetler içerisinde tüp benzeri metal bir cisim ve kabloları gören işçiler, acilen polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ana caddedeki ulaşım önce tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı ve çekilen güvenlik şeridi ile insanların olay yerine yaklaşması engellendi. Çok sayıda polis de caddeden geçmeye çalışan vatandaşları uyararak uzaklaştırdı. Caddenin karşısında bulunan dükkan ve evlerde bulunan vatandaşlardan ise kapılarını ve pencerelerini sıkıca kapatıp binanın diğer tarafına geçmeleri istendi.Editör: Bahar Yüksel