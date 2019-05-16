​Ailesine Siyanür İçirip Öldüren Genç Şizofren Çıktı

Şizofren Teşhisi Konuldu

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde, iddiaya göre internetten sipariş ettiği siyanürü anne, baba ve kardeşlerine ‘Size şerbet yaptım, tadın' diyerek ikram eden ve babası Mehmet K. (46) ile Fatma K.'nin (39) ölümüne, 3 kardeşinin de ölümden dönmesine sebep olan üniversite öğrencisi M.C.K. (21) mahkemece tutuklandı.Üniversite öğrencisi M.C.K.'ye yapılan sağlık kontrollerinde şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi. M.C.K.'ye daha önceden böyle bir tanı konulmadığı öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel