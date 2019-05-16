​Ailesine Siyanür İçirip Öldüren Genç Şizofren Çıktı

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde, iddiaya göre internetten sipariş ettiği siyanürü anne, baba ve kardeşlerine ‘Size şerbet yaptım, tadın' diyerek ikram eden ve babası Mehmet K. (46) ile Fatma K.'nin (39) ölümüne, 3 kardeşinin de ölümden dönmesine sebep olan üniversite öğrencisi M.C.K. (21) mahkemece tutuklandı.
Şizofren Teşhisi KonulduÜniversite öğrencisi M.C.K.'ye yapılan sağlık kontrollerinde şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi. M.C.K.'ye daha önceden böyle bir tanı konulmadığı öğrenildi.
Editör: Bahar Yüksel
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