​Şanlıurfa’da Suriyeli Aşiretler İftarda Bir Araya Geldi

Türkiye’ ye Desteklerinde Dolayı Teşekkürler

Teröristlere Nefes Aldırmayacağız

- Suriyeli aşiretler iftarda buluştuŞanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İmambakır Mahallesi’nde Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi şubesi düzenlenen törenle açıldı. Törenin ardından aşiret üyeleri düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara çok sayıda Arap, Türkmen ve Kürt aşiret liderleri ile kanaat önderleri katıldı.İftar yemeğinin ardından Meclis Başkanı Rami El Saleh, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeliler olarak terör örgütü PKK/PYD’yi ülkelerinde işgal ettiği topraklarda barındırmayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde insanları öldürmeye devam ettiğini ifade eden Saleh, "Terör örgütü elindeki bölgelerde yakınlarımızı katlediyor. Çok yakın bir zamanda 9 kişiyi öldürdüler. Biz Suriyeli Arap, Türk, Kürt aşiretleri, kabileleri olarak terör örgütünün karşısındayız, onları kabul etmiyoruz, işgal ettikleri yerlerde onları bırakmayacağız. Suriye'de tek bir örgüt üyesini bile kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Kayr Eyüp ise, Suriyeli 200 aşiret ve kabile olarak terör örgütüne karşı bir araya geldiklerini aktardı. Eyüp, "Türkiye'den çok büyük destek alıyoruz. Şu ana kadar Azez'de Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da ofis açtık. Yakında Kilis'te de açacağız. Meclisimizde Kürt, Türk, Arap, Hristiyan, Yezidi, Alevi'si var, hepimiz bir aradayız ve orada teröristlere nefes aldırmayacağız” ifadelerini kulandı.Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeği sona erdi.Editör: Bahar Yüksel