​Saymaz, Nihat Hatipoğlu Çocuğu Kurtardığını Sanıyor

Saymaz, Asıl Müslümanlar Elden Gidiyor, onları Kurtarın

Nihat Hatipoğlu’nun canlı yayında 13 yaşındaki çocuğu Müslüman yapmasına tepkiler büyüyor. Hatipoğlu’na bir tepki de Gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi. Sağlam kalemi olan ve doğruya doğru anlaşıyla gazetecilik mesleğini icra eden Saymaz, Nihat Hatipoğlu’na, “13 yaşındaki çocuğu müslüman yaparak kurtardığını sanıyor” dedi.Saymaz tepkisini şu sözlerle dile getirdi;“İlahiyatçılar 13 yaşındaki Ermeni çocuk Artur’u canlı yayında müslüman yapıp “kurtardığını” sanıyor. İlla birini kurtaracaksanız, Cübbeli’nin ısırdığı hurmayı şifa, sakalına el sürmeyi şefaat sanan müslümanı kurtarın. Asıl müslümanlar elden gidiyor.”Editör: Bahar Yüksel