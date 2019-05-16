​Canpolat, Erdoğan’ın Talimatı İle Belediyeye 9 Milyon Lira Kazandırdı

Belediye Personelleri Araçları Evlerine Götürmeyecek

Belediyeye ait araçların personeller tarafından ‘şahsi araç’ olarak kullanılmasına son veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilk etapta 9 milyonluk tasarruf sağladı.Canpolat, ‘garajda havuz sistemi ile taksi modeli’ düzenlemesini gündeme getirerek, belediyeye ait aracı bulunan müdür veya personellerin araçları evlerine götürmeme kararı aldı. Uygulama ile belediyeye ait araçla kurum işini halleden çalışanlar, tekrar aracı Haliliye Garaj Amirliğine teslim edecek.Canpolat’ın ilk adımı attığı bu uygulama ile 5 yılda 9 milyon tasarruf sağlanmış oldu.Editör: Bahar Yüksel