​Birecik’te 13 Ev Heyelan Tehlikesine karşı Tahliye Ediliyor

Vatandaş, Önlem Alınmadı Dedi

Beyazgül İncelemede Bulundu

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde meydana gelen heyelan felaketi tedirginlik yaratmıştı.Vatandaşların belediyeye defalarca şikayette bulunup önlem almalarını bildirmesine rağmen herhangi bir önlemin alınmadığı iddiaları üzerine Birecik Belediyesi harekete geçti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile olayın yaşandığı bölgede incelemede bulundu.Yetkililerin aldığı kararda heyelanın meydana geldiği alanda bulunan 13 evin tahliye edilmesine karar verildi.Editör: Bahar Yüksel