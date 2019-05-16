​Ak Partili Vekilden, Nihat Hatipoğlu’na Tepki

Nihat Hocaya Yakıştıramadım

Nihat Hatipoğlu canlı yayında 13 yaşındaki çocuğu Kelime-i Şahadet getirterek Müslüman yaptığı programa tepkiler oldukça arttı. Hatipoğlu’na bir tepki de Ak Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan tepki geldi.Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir yorum yapan Mustafa Yeneroğlu, "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm. Ailesinin rızası olmaksızın 13 yaşındaki bir Müslüman çocuğun Hristiyanlar tarafından vaftiz edilmesi durumunda ne hissedersem, bu görüntüler karşısında aynı hissiyatı taşıdım. İstismar mutlaka bir boyutu. Asıl sorun empati yoksunluğu" ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel