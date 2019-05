​Erdoğan, bizim çiftçimiz darbeyi engellemek için meydanlara, kışlalara koştu

“15 TEMMUZ’DA ÇİFTÇİLERİMİZ CESARETLERİ VE MÜCADELELERİYLE ASİL BİR DURUŞ SERGİLEDİ”

“TERÖRE VE ŞİDDETE TAVIR ALAN TÜM VATANDAŞLARIMIZI ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“TÜRKİYE BULUNDUĞU YERE KOLAY GELMEDİ”

“SANDIĞA GÖLGE DÜŞMÜŞSE, EN DOĞRU YOL; YENİDEN MİLLETİN HAKEMLİĞİNE BAŞVURMAKTIR”

TARIMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATILIMLAR

“İNSANIMIZA ETİ UYGUN FİYATTAN YEDİRMEKTE KARARLIYIZ”

“MİLLÎ VE YERLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜN PROTOTİPİ TAMAMLANDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda verilen iftar yemeğinde, çiftçilerle bir araya geldi.Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen çiftçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarladaki bir yıllık hasadını ateşe verme pahasına iradesine sahip çıkan 15 Temmuz destanının tüm kahramanlarını buradan bir kez daha saygıyla selamlıyorum” sözleriyle tüm çiftçilere selamlarını iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’un safların netleştiği, gerçek demokratlar ile demokrasiden geçinenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir test günü olduğunu belirterek, “Çiftçilerimiz demokrasinin varlık-yokluk mücadelesi verdiği o meşum gece cesaretleriyle, mücadeleleriyle gerçekten asil bir duruş sergilediler. Birileri tankları alkışlarken, darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken, bizim çiftçimiz nasırlı elleriyle o gece tanklara meydan okudu. Birileri üç kuruşluk menfaatleri için ATM’lere koşarken, bizim çiftçimiz darbeyi engellemek için meydanlara, kışlalara koştu. Birileri hainleri meşrulaştırma yarışına girerken, bizim çiftçimiz o gece tıpkı kurtuluş savaşında olduğu gibi istikbal ve istiklaline sahip çıktı” diye konuştu.“Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla 82 milyonun emanetini sırtında taşıyan bir devlet adamı olarak böyle bir milletin evladı olduğum için daima gurur duydum, gurur duyuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletiyle yürüyen, halkıyla sırt sırta veren bir siyasetçiyi Allah’ın izniyle esir alabilecek hiçbir vesayet odağı yoktur” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur ile başkanının aynı yöne baktığı, aynı hedefe kilitlendiği bir devletin evvel Allah üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk, atlatamayacağı hiçbir sıkıntı yoktur. Sizler dik durduğunuz, sağlam durduğunuz sürece bir daha asla bu ülkenin ufku darbelerle karartılamayacaktır. Sizler birlik ve beraberliğinizi yücelttiğiniz müddetçe Türkiye büyümeye, güçlenmeye, bölgesinde ve dünyada itibarını artırmaya devam edecektir. İşte bunun için biz her fırsatta kardeşliğe dayanışmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdini kucaklaştırmanın, Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun teröre ve şiddete tavır alan tüm vatandaşlarımızı asgari müştereklerde bir araya getirmeye çalışıyoruz.”“Türkiye İttifakı” ifadesini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar, ama biz bunu böldürtmeyeceğiz. Ben Kürt’ü de seviyorum, Türk’ü de seviyorum, Laz’ı da seviyorum, Çerkez’i de, Gürcü’yü de, Abhaza’yı da, Roman’ı da, Arnavut’u da, 32 değil dikkat edin 82 milyonu aynı şekilde seviyorum” diye konuştu.Türkiye’nin, ekonomiden eğitime, terörle mücadeleden güvenliğine, sağlıktan tarıma hemen her alanda bugün bulunduğu yere kolay gelmediğini, son 17 yılda elde edilen başarıların gerisinde çok ciddi bir emek ve alın terinin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin kendileri açısından hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadığını, her başarıyı elde ederken, reformları hayata geçirirken pek çok görünen ve görünmeyen engellerle karşılaştıklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece seçkinlere, İstanbul ve Ankara’nın lüks semtlerinde yaşayanlara değil emekçilere, emeklilere, çiftçilere de hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Milletimizin söz söylediği en büyük arena sandıklardır. Sandık, demokrasinin namusu, milletin onurudur. Biz bugüne kadarki mücadelelerimizin hepsini sandıktan çıkan iradeden aldığımız güçle kazandık” değerlendirmesinde bulundu.Hiç kimsenin sandığın mahremiyetine el uzatmasına, sandık sonucunu kendi keyfine göre dizayn etmesine izin vermediklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sandığa gölge düşmüşse, en doğru yol; yeniden milletin hakemliğine başvurmaktır. Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, sabah-akşam mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur. Hukuka uygun karar aldıkları için Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çete demek, demokrasiden nasibini almamaktır. Türk demokrasisinin tüm kurul, kural ve teamülleriyle işlemesinden kimse korkmamalıdır. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve şehirlerimiz için en doğru kararı verecektir. Toprağın canlandığı, işlendiği, ürünlerin boy verdiği şu günlerde seçiminin de demokrasimizi bereketlendireceğine inanıyorum.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda tarım alanında Türkiye’ye yeni bir vizyon kazandırdıklarını, üreticilere bugüne kadar yaklaşık 130 milyar liralık nakit hibe desteği verdiklerini vurgulayarak, bu yıl destek miktarını 16 milyar liranın üzerine çıkarttıklarını, gübre ve yemden alınan KDV’yi tamamen kaldırmanın yanında, “mazotun yarısı sizden-yarısı bizden” diyerek çiftçilerin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürdüklerini anlattı.Hayvancılık destekleri kapsamında 2003 yılından bugüne kadar 32 milyar lira, ormancılık alanında 16,3 milyar lira destek verdiklerini, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2019 yılının ilk üç ayında 11,5 milyar lira tarımsal kredi kullandırıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, IPARD Programı kaynakları ile 25 binden fazla projeye 9 milyar lira hibe sağlandığını, bu hibelerle kırsalda 20 milyar lira yatırım yapıldığını kaydetti.“3-5 ağacın taşınması bahanesiyle sokakları yakan vandallara inat orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002 yılında yaklaşık 21 milyon hektar olan orman alanını, 2019 yılında yine yaklaşık 23 milyon hektara yükselttik, 2023 yılında ise bu rakamı 23 milyon hektara getirmeyi planlıyoruz. 2002 yılında hiç olmayan -aramızda balcılar da var tabii- bal ormanı sayısını 2019 yılında 514 adede çıkarttık, 2023 yılında 730’a taşımayı hedefliyoruz” bilgilerini paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bitkisel üretimde başta buğday, mısır, çeltik ve ayçiçeği olmak üzere birçok üründe Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarını kırdıklarına dikkati çekerek, “2002 yılında 97 milyon ton olan bitkisel üretimi 2019 yılında 122 milyon tona çıkardık. İnşallah 2023 yılında bu rakamı 140 milyon tona getirmeyi ümit ediyoruz. 2023 yılında buğday üretimini 22 milyon tona, baklagiller üretimini 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız” dedi.Büyükbaş hayvan sayısını 2019 yılında 17,5 milyon başa, 2023 yılında ise 19 milyon başa çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 32 milyon baş olan küçükbaş hayvan sayısını 2019 yılında 53 milyon başa, 2023 yılında ise sürü büyütme projesi ile 100 milyon başa yükseltmeyi planladıklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hâlen et fiyatlarının arzu ettiğimiz seviyelerde olmadığını biliyorum. İnsanımıza eti uygun fiyattan yedirmekte kararlıyız. Bununla ilgili siz üreticilerimizin taleplerini de dikkate alarak maliyetlerinizi düşürecek, üretimi teşvik edecek politikalara daha fazla ağırlık vereceğiz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl buğday ve arpa alım fiyatını erken açıkladıklarına vurgu yaparak, sert ekmeklik buğdayın fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira, arpa alım fiyatının yüzde 33 artışla ton başına bin 100 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.Açıklanan rakamların dünya fiyatlarının üstünde olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk desteği, 662 trilyon yağlık ayçiçeği desteği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz. Böylece toplamda ise 3 milyar 447 milyon lira destek ödemesi yapmış olacağız” müjdesini verdi.Türk çiftçisini teknolojik bakımdan daha avantajlı konuma getirecek projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk ve hem millî hem yerli elektrikli traktörünün prototipinin tamamlandığını, yakın zamanda tanıtımının yapılarak, seri üretime geçileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen tarım şûrasının da Eylül ayında toplanacağını belirterek, “Tüm paydaşların katılacağı şûrada hem son 10 yılın kapsamlı bir değerlendirmesini yapacak, hem de gelecek döneme dair yol haritamızı çıkaracağız” şeklinde konuştu.Editör: Bahar Yüksel