-Polis Hamile Kadını Öldürdü

Hamile Kadını Gözaltına

Polise Tepkiler Yağdı

ABD'de bir polis, hamile olduğunu söyleyen kadını gözaltına almaya çalıştığı sırada ateş ederek öldürdü. Polis memuru, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliyi gözaltına almaya çalıştığı esnada kadına şok tabancası ile müdahale etti. Kadın polise direnirken hamile olduğunu söyleyerek şok tabancasını aldı. Ancak polis, şok tabancasını alan kadını ateş ederek öldürdü. Hamile kadın olay yerinde hayatını kaybetti.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların polise tepki göstermesine neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel