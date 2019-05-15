​Domates Ve Salatalığın Kilosu 1 Liraya Düştü

Fiyatlar 5 Liraya Kadar Çıktı! Şimdi 1 TL

“Marketlerin denetlenmesi gerekiyor”

Ülke genelinde fiyatlarıyla cep yakan domates ve salatalık fiyatlarında hava şartlarının düzelmesiyle büyük düşüşler yaşandı. Daha önce fiyatı 6 liraya kadar yükselen domates ile 4 liraya kadar çıkan salatalığın fiyatında büyük düşüşler meydana geldi. Domates ve salatalığın haldeki kilo fiyatı 1 liraya kadar geriledi.Adana Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, hava şartlarının kötü olmasından dolayı hale giren ürün sayısında büyük azalma olduğunu, fiyatların bu yüzden yükseldiğini söyledi. Hava şartlarının düzelmesiyle hale giren ürün miktarı yükselince fiyatların doğrudan düştüğünü kaydeden Yüksekyayla, “Daha önce fiyatı 4-5 liraya kadar yükselen domates ile 3-4 liraya kadar çıkan salatalığın kilosu 1 ila 1 buçuk liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesinin temel nedeni hava şartlarının düzelmesi. Biz 30 yıldır bu işle ilgileniyoruz, bu zamana kadar bu kadar çetin bir iklim yaşamadık. Kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle bir kısım mallar öldü ve hale mal yetişmedi. Haldeki fiyatlar tamamen arz-talebe bağlıdır” diye konuştu.Haldeki sebze ve meyve fiyatlarının daha da düşeceğini beklediklerinin söyleyen Yüksekyayla, “Önümüzdeki günlerde domates ve salatalık fiyatının 75 kuruşa kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Fiyatlar pazarlara da yansımaya başladı ancak burada asıl sorun büyük marketler. Örneğin burada en iyi domatesin fiyatı 1 buçuk lirayken, büyük marketlerde fiyat 6 liraya kadar çıkıyor. Fiyatların artmasının sorumlusu üretici ve hal esnafıymış gibi lanse ediliyor. Ama öncelikle marketlerin denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel