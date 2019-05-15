​Küçük Kız Çocuğunu Taciz Edip Ölümüne Neden Olmuştu Mahkeme Tutuklanmadı

Tacizcinin Tutuklanması Reddederek Mahkemeyi Erteledi

Taciz Olayında Ne Olmuştu?

İzmir’in Bornova ilçesinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki kız çocuğu Y.K.’ye, vefatından önce cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatlarıyla hayatını kaybeden Y.K.’nin yakınları hazır bulundu. Muğla’da başka bir “cinsel istismar” suçlamasından tutuklu bulunan, tutuksuz sanık Tuncay Ç. duruşmaya katılmadı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, daha önce de ısrarla sanığın tutuklanması gerektiğini savunduklarını ancak mahkemenin de bu talebi ısrarla reddettiğini hatırlatarak, sanığın Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Sanığın çocuklar için tehlike oluşturduğunun altını çizen Tezcan, benzer olayların tekrarlanmaması için sanığın tutuklanmasını bir kez daha talep etti.Duruşma savcısı, sanığın tutuklanmasına yönelik bir talebinin olmadığı yönünde mütalaa verdi.Mahkeme heyeti de sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.;İzmir’in Bornova ilçesinde, arkadaşının dedesi Tuncay Ç.’nin tacizine uğradığı öne sürülen, o günden sonra okula gitmeyen, psikolojik tedavi gören Y.K.’nin (9), duruşmada kendisini taciz eden kişiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korku nedeniyle kalp krizinden yaşamını yitirdi. Tutuksuz sanık Tuncay Ç. hakkında, “mağdurun bitkisel hayata ve ölümüne neden olacak şekilde çocuğa cinsel istismarı ile çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarından dava açıldı.Mahkeme, Tuncay Ç. hakkında, Y.K.’nin ölümüne ilişkin “kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davanın bu dosyayla birleştirilmesine karar verdi.Editör: Bahar Yüksel