Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Mayıs 2019 23:15:34 Tarihinde eklenmiştir.

Ünlü börekçi itfaiyecilere sürpriz yaptı mahkemelik oldu

itfaiyeciler haftasında itfaiye erlerine sürpriz yapmak için yaptığı asılsız ihbar yüzünden mahkemelik olan Börekçi Hasan Açar, çıktığı ilk duruşmada beraat etti. Mahkeme çıkışı açıklama yapan Açar yaptıklarının suç olduğunu sonradan öğrendiklerini ve itfaiyeyi meşgul ettikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Ünlü börekçi itfaiyecilere sürpriz yaptı mahkemelik oldu

- Ünlü börekçi itfaiyecilere sürpriz yaptı mahkemelik oldu 
- İtfaiyeciler haftasında yaptığı ilginç sürpriz yüzünden mahkemelik olan Börekçi beraat etti 
- İtfaiyecilere asılsız ihbar yaparak kutlama yapan Börekçi beraat etti 



 

İtfaiyeyi Arayıp Yalan İhbarda Buludnu

Bursa’da geçtiğimiz yıl Börekçi Hasan Acar, 110 ihbar hattını arayarak, Yunuseli'nde bulunan dükkanının yandığını bildirdi. 5 dakika içinde itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiyeciler hemen hortumları açıp, koşarak dükkana girdi. İçeride yangınla karşılaşacağını bekleyen itfaiye erleri, dükkana girince börek ve alkışlarla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdı. Bu duruma ilk başta sinirlenen itfaiyeciler, itfaiye haftalarının kutlanmak için böyle bir organizasyon yapıldığını öğrenince durumu gülümseyerek karşıladı. 

Hasan Acar itfaiyeciler haftası sebebiyle yaptığı bu ilginç sürpriz sebebiyle daha sonra mahkemelik oldu. Acar hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde suç uydurma suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. 


 

Suç İşleme Kastımız yoktu, Sürpriz Yapmak İstedik

Duruşmaya Hasan Acar’ın yanı sıra olay günü iş yerinde müşteri olarak bulunan ve rica üzerine itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunan 2 kişi daha sanık sıfatıyla katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar suç işleme kasıtlarının bulunmadığını tek amaçlarının itfaiye erlerine sürpriz yapmak olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı sanıklar hakkında yaptıklarının iyi niyetli olsa dahi o esnada başka bir yerde meydana gelebilecek yangına müdahaleyi geciktireceğini hatırlatarak beraat kararı verdi. 



 

Yaptığı Şey Yanlış Fakat Suç Unsuru Değil

Duruşmadan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Acar, “Biz o gün iyi niyetle itfaiyecilere küçük bir sürpriz yapmak istemiştik. Kendilerini arayıp iş yerimizde yangın olduğunu söyledik ve gelen ekibe de sürpriz bir kutlama hazırladık. Tamamen iyi niyetle yapılmış bir şeydi fakat suç işlediğimizden haberimiz yoktu. Biz kimseye örnek olsun istemiyoruz tabi ama sayın mahkeme de yaptığımız şeyin yanlış olduğunu fakat söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığını belirterek beraat verdi. Bundan sonra daha dikkatli olacağız” dedi. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadar da olmaz dedirtti.
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4’ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
13 gün önce yol çalışmalarını takip ettiği sırada kar kütlesinin kayması ile uçurumdan düşen Anadolu Ajans Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Nişancı’nın cenazesi Baynırt Devlet Hastanesine götürüldü.
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını açıklaması ile ilgili bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “gerekçeli karar hileleri ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açacağını duyurdu.
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Suriyeliler ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler” dedi.
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
Trafik kazasında hayatını kaybeden ses sanatçısı yakınlarına Adli Tıp Kurumu morgunda başkasının cenazesi verildi. Yanlışlığı gasilhanede fark eden yakınları, cenazeyi değiştirdikten sonra toprağa verdi.
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
​Gölde erkek cesedi bulundu
​Gölde erkek cesedi bulundu
Topraklı mahallesinde bulunan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿