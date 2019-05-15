​Yunanistan, Erdoğan’a Suikast Düzenlemek İsteyen DHKP-C’lileri Suçlu Bulmadı

Yunanisatan DHKPC’lileri Suçlu Bulmadı

6 Kişi Silah Bulundurmaktan Ceza Aldı

Erdoğan’a Karşı Silahlı Eylem Hazırlığındaydı

- Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenlemek isteyen DHKP-C’lileri ‘terör’den suçlu bulmadıAtina mahkemesi, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi yakalanan ve suikast hazırlığında oldukları belirlenen 9 DHKP-C üyesini ‘terör’den suçlu bulmadı. Mahkeme, 9 kişinin masum olduğuna ve serbest bırakılmalarına karar verdi.Öte yandan Yunan yargısı, DHKP-C'lilerden 6’sını silah bulundurma ve sahte belge hazırlama suçlarından 2 yıl hapis ve 900 euro para cezasına çarptırdı. Ceza alanlardan 5'inin cezasının tecil edildiği öğrenildi.2017 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı silahlı eylem hazırlığında olan 9 DHKP-C’linin eylemi Cumhurbaşkanı Atina'ya varmadan engellenmişti. Yunan Güvenlik Güçleri’nin Atina’daki 3 hücre evine düzenlediği operasyon sonucu ele geçirilen 9 kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.Editör: Bahar Yüksel