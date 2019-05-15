​Masaj Salonunda Fuhuş, Bir Oda içinde 5 Gizli Oda Bulundu

Masaj Salonunda Fuhuş

Vücut Bakım Odası Yazan Yerde Gizli Odalar Çıktı

- Vücut bakım odasında fuhuşEdinilen bilgilere göre, Ankara Emniyeti Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine Çankaya Birlik Mahallesi’nde bulunan iş yerine baskın yaptı. İş yerinin önünde bekleyen ekipler, masaj salonundan ayrılan iki kişiyi sorguya çekti. Bahse konu adreste fuhşa yönlendirildiği ve aracılık edildiği bilgisi üzerine içeri giren polis ekipleri, iş yerinde arama yaptı."Vücut bakım odası" yazan bölümün kapısının kilitli olduğunu gören ekipler, kilitli bölüme girdiklerinde içinde duşakabin ve masaj sedyesi bulunan 5 oda belirledi. Polis, iş yerindeki Bünyamin K., Menekşe U., Leyla K., Hüda Polat G., Mehmet Ç., Murat Y. ve Furkan K.'yı gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, Bünyamin K. ve Menekşe U. "fuhşa aracılık ve yer temini" suçundan adliyeye sevk edildi.Editör: Bahar Yüksel