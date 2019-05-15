​Şanlıurfa’da Sosyal Medya Propagandası Yapan Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

13 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

- Terör zanlıları adliyeye sevk edildi- Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 13 zanlı adliyedeEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sona erdi. Aralarında bir güvenlik korucusu ile bir kadının da bulunduğu zanlılar, jandarma eşliğinde Şanlıurfa Adliyesine getirildi.Editör: Bahar Yüksel