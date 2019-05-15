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Bu haber 15 Mayıs 2019 15:31:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Açıkladı! Okullara Nisan ve Kasım Ayında 2 Ara Tatil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası Nisan ve Kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Öğrencilerin belirli dönemlerde eğitim faaliyetlerine ara vermelerinin bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, yaz tatilindeki süre ne kadar kısalırsa yaz tatili unutması faktörünün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor” dedi.

​Bakan Açıkladı! Okullara Nisan ve Kasım Ayında 2 Ara Tatil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 hafta olan yaz tatili sürecinin iki haftasının Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı. 9 Eylül'de başlayacak 2019-2020 eğitim-öğretim senesinde uygulanacak olan yeni sistemde öğretmenler ve öğrencilerin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.



 

“Dünyanın en uzun yaz tatilini yapan ülkeyiz” 

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda yeni sistemi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda yeni bir faaliyetle karşınızdayız. Bu faaliyet yeni eğitim-öğretim yılımızın çalışma takvimiyle ilgili yeni bir model. Bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim-öğretim çalışma takviminin üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir takvim denilebilir. Bu çalışmaya neden gerek duyduk diye bakarsak, biz verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Ama bunu sadece çalışma takvimiyle ilgili olarak yapmıyoruz. Öğretmen eğitimi açısından, derslerin işlenişi açısından, öğretmenlerin sınıfta yaptığı projeler açısından ve Milli Eğitim Bakanlığı açısından verimlilik olarak bakıyoruz. Bunun genel bir parçası olarak yapılan çalışma takvimini de bu verimlilik ve denge üzerine oturtmak. Hepinizin çok rahatlıkla bildiği gibi ülkemizde 13 haftalık bir yaz tatili süreci var. Bizim temel çıkışımız 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını artırmak değil. Bizim temel çıkışımız bu günlerin verimliliğini artırmak ve dengesini kolaylaştırmak. Bu maksatla da dünyaya baktığımızda dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerinden biri olduğumuzu görüyoruz. Bu yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinde tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli şekilde oturtulması hedefleniyor. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası Nisan ve Kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Öğrencilerin belirli dönemlerde eğitim faaliyetlerine ara vermelerinin bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, yaz tatilindeki süre ne kadar kısalırsa yaz tatili unutması faktörünün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.




 

“Öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin telafi edilebilmesi için ara tatilleri fırsat” 

Yaz tatili süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Bakan Selçuk, ara tatillerle öğretmenler ve öğrencilerin dinlenme ve etkinliklere katılma şansı bulacaklarını belirtti. Selçuk, “Birdenbire yaz tatilini çok uzun bir süre kısaltmamız söz konusu değil. 13 haftalık tatilin 11 haftaya düşürülmesinde yüzde 10'luk bir indirim söz konusu. Öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için ara tatilleri fırsat olarak görüyoruz. Ara tatillerde öğretmenler ve kurumlar, kurumsal işleyişle alakalı öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidebilecekler. Yapılan bu ara tatiller ile öğretmenlere ve öğrencilere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz kesintisiz olarak ders faaliyetlerinin yürütüldüğü bir durumda gerçekten çok yoruluyorlar. Bu amaçla öğretmenlere de bir nefes alma süresi tanımayı elzem görüyoruz” şeklinde konuştu.





 

“Her ara tatilde bir ana tema olacak” 

Planlanan ara tatillerin salt tatiller olmadığını vurgulayan Selçuk, okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin eksiklerini giderme şansı olarak gördüğünü söyledi. Yapılacak her ara tatilin bir teması olacağını da belirten Selçuk, “Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Bu birer haftalık tatillerde sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitim çalışmaların içerisinde olması da hedefleniyor. Ayrıca veli toplantıları, zümre toplantıları ve okulların da fiziki ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olabilecek. Ara tatillerde bir ana tema olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler yapılacak. Çocukların toplumsal fayda çalışmaları için de bir fırsat doğuyor. Huzurevleri ziyaretleri, bazı yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki kulüp çalışmalarının devamı olan etkinlikler yapmalarına da bu tatiller imkan sağlayacak. Yılbaşı ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yıl içerisine alıyoruz. Temel sebebi verimliliği artırmak, daha etkin çalışmayı sağlamak, öğretmenlerimizin nefes almasına imkan sağlamak, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için imkan tanımaktır. Yaz tatilleriyle ilgili hiçbir kısıtlama, azalma, çoğalma yok. 1 Temmuz itibariyle öğretmen arkadaşlarımız 1 Eylül tarihine kadar tatillerinde bir kısıtlama olmaksızın devam edecekler” diye konuştu.



 

2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.  






Editör: Bahar Yüksel
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