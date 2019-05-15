​Kocasını Tüfekle Öldüren Kadına Hapis Cezası

Müşteki avukatları “Tasarlayarak öldürme suçundan yargılanmalı”

Aylin Işık'ın avukatları “Asla kasıt olduğunu düşünmüyoruz”

Aylin Işık “Kendi canıma kıymak istedim, yapamadım”

15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Sultangazi'de 2017 yılında tartıştığı eşi Cihangir Işık'ı tüfek ile öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında taraf avukatları ve tutuklu sanık Aylin Işık ile maktul Cihangir Işık'ın annesi ve kardeşi hazır bulundu.Duruşmada konuşan müşteki avukatları tüm deliller değerlendirildiğinde sanık Aylin Işık'ın tasarlayarak öldürme eylemini gerçekleştirdiğini söyleyerek bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.Müşteki avukatlarının ardından söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık avukatları ise Cihangir Işık'ın tüfek doğrultması üzerine Aylin Işık'ın kendisini korumak için tüfeği almaya çalıştığını ve bu esnada tüfeğin ateş aldığını aktardı. Sanık avukatları Aylin Işık'ın öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek “Aylin Işık'ın 6 yaşında bir çocuğu vardır. Asla kasıt unsurunun oluşmadığını düşünüyoruz” dedi.Son savunması sorulan Aylin Işık ise “Ben kesinlikle eşimi öldürmek istemedim. Yaşadığım olaylardan dolayı kendi canıma kıymak istedim, yapamadım. Son olayda tüfeği yüzüme doğrultunca kendimi koruma duygusuyla müdahale ettiğim sırada ateş aldı. Bilerek isteyerek bir eylem gerçekleştirmedim” dedi. Sanık Işık, mahkemeden beraatini istedi.Sanığın savunmasının ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Aylin Işık'ın ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ardından, suçun haksız tahrik altında işlenmesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.Editör: Bahar Yüksel