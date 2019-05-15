​Pert Olan Araçtan Sağ Kurtuldular

Perte Çıkan Araçtan 2 Kişi Kurtuldu

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu 17. kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre 34 ND 9647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Perte çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtulurken kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar, Selahaddin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza yapan araç, çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Editör: Bahar Yüksle