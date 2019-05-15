​Camiye Giderken Kaza Geçirmişti! Hayatını Kaybetti

Elektrikli Bisikletiyle Kaza Geçirdi

41 Günlük yaşam Mücadelesini kaybetti

- Camiye giderken kaza geçiren genç, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybettiIsparta'da 2 Nisan'da Halıkent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Miraç Kandili akşamı camiye giderken elektrikli bisikletiyle kaza geçiren Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Taha Ayvalı başını yere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Ayvalı, tedavi altına alındı.Yoğun bakımda tedavisi süren Ayvalı 41'inci günde yaşam mücadelesini kaybetti. Ayvalı'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanırken, mensubu olduğu taraftar grubu Ultraslan Isparta Lise Grubu bir taziye mesajı yayımladı.Editör: Bahar Yüksel