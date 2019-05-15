​AK Partili Göksu, Biz suyu getirmeseydik İmamoğlu indirim yapabilir miydi?

Biz Suyu Getirmeseydik, İmamoğlu İndirim Yapamazdı

İndirimler Daha Önce Neden Yapılmadı

İmamoğlu, Nisan ayında konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi talimatını vermiş ve karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Biz 2070 yılına kadar İstanbul'un bütün su altyapısını bitirdik. İstanbul'da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem İmamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik" dedi.İndirimlerin daha önce değil de neden şimdi indirim yapıldığına ilişkin de konuşan Göksu, "Çok basit bir hesap var. Siz bir işletme açsanız önce amortisman giderlerini çözersiniz sonra müşterinize daha fazla konfor sağlayacak imkanlar sunarsınız" dedi.Editör: Bahar Yüksel