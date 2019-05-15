​Nihat Hatipoğlu’na Dava Açılıyor! Annesinin Onayı Olmadan Canlı yayında Çocuğun Dini Değiştirdi

Çocuğum Kesinlikle Müslüman Değil

Anne, Çocuğum İstismar Edildi

Arkadaşı Ünlüler Var Diye Programa Götürmüş

Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında 'din değiştirttiği' 13 yaşındaki Ermeni çocuğun İslamiyeti tercih ettiğini ve canlı yayında kelime-i şahadet getirerek dinini değiştirdi. Olayı duyan anne durumu kabul etmediğini belirterek, kendisine yardımcı olması için HDP Milletvekili Garo Paylan ile iletişime geçti.HDP Milletvekili Garo Paylan ile iletişime geçen anne çocuğunun kendisinin onayı alınmadan ekrana çıkarıldığını söyleyerek, “Çocuğum kesinlikle Müslüman değil” derken Nihat Hatipoğlu da programda aileden onay alındığını söylemişti.HDP'li Paylan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı yapıldığını belirttiği Hatipoğlu'nun programı hakkında RTÜK’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını" söyleyerek şunları ifade etti;“Annesi olay üzerine bana ulaştı. Bunun kendi rızasıyla kesinlikle olmadığını söyledi. Türkçesi yarım yamalak bir Türkçe. Programdan arandığını ama ne olduğunu anlamadığını ve videoyu gördüğünde şok olduğunu anlattı. Çocuğunun istismar edildiğini, kesinlikle Müslüman olmadığını, sünnet olmadığını söyledi”.“Çocuğu ‘Orada ünlü insanlar var, yemek veriyorlar’ diyerek arkadaşı programa götürmüş. 13 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Önemli bir çocuk istismarıyla karşı karşıyayız. Bu işin peşini bırakmayacağım RTÜK’e şikayette bulunacağım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla görüşeceğim” dedi.Editör: Bahar Yüksel