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Bu haber 15 Mayıs 2019 10:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Valilik, Kanser hastası KHK'lı Doktorun Pasaport Başvurusunu Reddetti

Kanun Hükmünde Kararnama (KHK) ile ihraç edilen kanser hastası akademisyen Prof. Dr. Haluk Savaş yargılandığı davada beraat etti. beraat etmesine rağmen tedavisi için yurtdışına gitme talebi Adana Valiliği tarafından reddedildi.

​Valilik, Kanser hastası KHK'lı Doktorun Pasaport Başvurusunu Reddetti

Kanun Hükmünde Kararnama (KHK) ile ihraç edilen kanser hastası akademisyen Prof. Dr. Haluk Savaş'ın, yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurtdışına gitme talebi Adana Valiliği tarafından reddedildi. 



 

Kalan ömrümü yazışmalarla Mı Geçireceğim?

Valilik tarafından verilen karara sosyal medya üzerinden isyan eden Savaş "Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti 'geri kalan' 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile 'yazışarak' geçireceğiz anlaşılan." İfadelerini kullandı.



 

Savaşa On Binlerce Destek Mesajı Geldi

Savaş, pasaportunu almak için başvurduğu Adana Valiliği'nde yaşadıklarını dün Twitter hesabından paylaştı ve kısa sürede #HalukSavaşaPasaport başlığında 50 bine yakın destek mesajı aldı. Kanser hastası doktor olayı şu şekilde anlattı;
"Az önce TC Adana Valiliği’ndeydim; pasaport için önce tahditlerin sorgulandığı odaya girdim. Memura KHK’lı olduğumu, yargılanıp beraat ettiğimi, mahkemenin yurt dışı yasağımı kaldırdığını, iki kez tekrar etmiş kanser hastası olup yurt dışında tedavi olmak istediğimi belirttim.


Memur bilgisayardan baktı KHK ile kamudan ihraç olduğumdan KHK ile pasaportumun iptal olduğunu bu nedenle pasaport çıkaramayacaklarını belirtti. Yani mahkemenin benim yurt dışına çıkış yasağımı kaldırması hiç bir anlam ifade etmiyor. KHK bizi yurt içinde ölmeye mahkum ediyor.


'Bu KHK’ya karşı ne yapabiliriz?' diye sordum. 'Kanser raporlarınızla birlikte CİMER’e yazın' denildi. Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti 'geri kalan' 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile 'yazışarak' geçireceğiz anlaşılan. Oysa Japonya, Kore, Küba, ABD’de tedavi olabilmem için yeni geliştirilmiş önemli tedavi teknikleri var. Mesela biri 2018’de Nobel Tıp Ödülü’nü alan Prof. Allison’un immunoterapisi. Şimdi bu tedavilere bir an önce kavuşmak ve hayatta kalabilmeyi denemek yerine devletin bana ördüğü 'ölüm duvarı'yla karşılaşıyorum.



Sağ kalırsam, önce CİMER’e, başarılı olamazsam idari mahkemeye, başarılı olamazsam bölge idare mahkemesine, başarılı olamazsam Danıştay’a, başarılı olamazsam, AYM’ye, başarılı olamazsam AİHM’e başvuracağım. TR’de ceberrut devletle uğraşmak mı daha zor yoksa azraille mi bilemedim?"





Editör: Bahar Yüksel


 
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​Valilik, Kanser hastası KHK'lı Doktorun Pasaport Başvurusunu Reddetti
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